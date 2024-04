’Energia solidale’, Avis e Sinergas unite

Sinergas, azienda storica in campo energetico, forte delle positive esperienze maturate con oltre 150 associazioni, tra cui Airc per la ricerca sul cancro, Amo-assistenza malati oncologici, nove comuni Modenesi Area Nord, Avpa, Croce Blu di Mirandola e Fondazione Ramazzini, lancia l’iniziativa "Energia Più Solidale" in collaborazione con Avis di Argenta. cui verrà devoluto il 5 per mille calcolato sul fatturato annuo dei clienti che aderiranno all’offerta, senza costi aggiuntivi per questi ultimi e garantendo la provenienza al 100% da fonti rinnovabili. L’Avis di Argenta è, assieme a Sinergas, una realtà radicata nel territorio, impegnata in numerose iniziative benefiche che coinvolgono il mondo dello sport, la scuola, i giovani, l’associazionismo. Con passione e dedizione rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e il volontariato.

"L’energia – dichiara Marco Battelli, area manager Romagna di Sinergas e donatore Avis da 25 anni – può essere uno strumento per costruire legami significativi con le comunità in cui operiamo. Con Energia Più Solidale, contribuiremo più attivamente alla vita comunitaria promuovendo valori di solidarietà e altruismo".

n. m.