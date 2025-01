"Eni-Versalis, siamo preoccupati"

Il Partito Democratico del Circolo nord cittadino, "esprime forte preoccupazione" per il futuro del petrolchimico e "denuncia la strategia di dismissione avviata da Eni-Versalis". Così una nota dei componenti Dem i quali aggiungono subito: "La chiusura dei cracking di Brindisi e Priolo non è una transizione ecologica, ma lo smantellamento della chimica di base italiana, con gravi ricadute su lavoro, economia e competitività. Secondo Filctem-Cgil, migliaia di posti di lavoro sono a rischio, tra diretti e indotto. Ferrara, Mantova e Ravenna potrebbero essere le prossime vittime di un piano industriale che antepone il profitto alla produzione nazionale".

La segretaria Elly Schlein, in visita a Marghera, ha incontrato lavoratori e sindacati. "Non possiamo accettare – le sue parole – lo smantellamento della chimica di base senza alternative concrete. Il Governo deve garantire un piano industriale che tuteli occupazione e produzione strategica". Senza cracking, continua la nota, "gli impianti di polietilene, polipropilene ed elastomeri rischiano la chiusura, spingendo Ferrara e altri poli chimici verso la desertificazione industriale. L’Italia, con un mercato delle olefine in crescita del 5% annuo, diventerebbe dipendente dalle importazioni, perdendo competitività e subendo costi più alti. Eni-Versalis motiva le chiusure con la riduzione delle emissioni di CO2, ma la produzione asiatica ha un’impronta carbonica fino a 2,5 volte superiore".

Importare materie prime, concludono i Dem, che si uniscono "alla mobilitazione del sindacato e dei lavoratori", significherà "aumentare le emissioni globali di 2 milioni di tonnellate annue. Il Pd di Ferrara chiede un intervento immediato per: mantenere operativi i cracking, avviare una riconversione industriale sostenibile, inserire la vertenza in un tavolo nazionale per soluzioni strutturali, investire nella chimica verde. Governo e Comune scelgano da che parte stare".