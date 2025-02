Eni-Versalis: "Tuteleremo l’occupazione"

"Dal punto di vista occupazionale, l’attuazione del piano industriale sarà a impatto zero e senza richiesta di ammortizzatori sociali, per i dipendenti diretti di Versalis. Ed è previsto un programma di aggiornamento e riconversione professionale delle competenze, così come Eni ha fatto più di 10 anni fa quando ha realizzato le bioraffinerie". A dirlo è l’amministratore delegato di Eni-Versalis, Adriano Alfani che risponde ad alcune sollecitazioni arrivate dopo la presentazione del piano industriale. "Il dialogo con le parti sociali sulle tematiche locali è costante – assicura – e costruttivo. Proseguirà in coerenza con le interlocuzioni in corso al Mimit. Di fronte a una crisi strutturale come questa non si può tergiversare: chiudere o convertire. Eni punta a convertire attraverso un piano importante di trasformazione che è possibile solo grazie agli investimenti di Eni. Alle perdite già dichiarate (sette mld di euro negli ultimi 15 anni, tre mld negli ultimi cinque) si aggiunge il risultato del 2024, che verrà reso pubblico a fine febbraio ma che è alla luce dei risultati già annunciati dei primi 9 mesi del 2024, è decisamente negativo". Sulla chiusura dei cracking, dice: "Gli impianti Versalis di Ferrara, Ravenna e Mantova vengono riforniti via nave o via pipe tramite Porto Marghera, che viene rifornita sempre via nave, a seguito della fermata del cracking a Porto Marghera. Stiamo lavorando per contrattualizzare più fornitori globali, di Paesi diversi, per l’import di materie prime, con contratti pluriennali competitivi". Da ultimo, una rassicurazione: "Eni non abbandona i territori in cui opera ma sviluppa piani di trasformazione industriale che assicurino il permanere della presenza sui territori e la salvaguardia dell’occupazione".

Federico Di Bisceglie