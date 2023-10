Ennesima rapina alle Generali. E’ la quarta volta negli ultimi tempi

Nuova rapina nell’ufficio assicurativo Generali di Copparo.

Ieri pomeriggio in via Cesare Pavese a Copparo, luogo in cui ha sede uno degli uffici Generali Assicurazioni del territorio ferrarese, si è consumata una rapina ai danni dell’ufficio stesso. Pare che la dipendente sia stata rinchiusa in una stanza mentre ignoti asportavano i pochi soldi presenti in cassa. Sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno raccolto tutte le notizie utili alle indagini.

Una vicenda del tutto inconsueta per il territorio copparese, dove non si è mai consumato un evento del genere. Singolare il fatto che l’ufficio ha vissuto ben quattro rapine di questo tipo. La dinamica del reato le accomuna tutte. Anche ieri infatti dopo la pausa pranzo, mentre la dipendente era sola in ufficio, si sarebbe vista entrare dall’ingresso, e verosimilmente senza effrazione, persone con il volto coperto, che una volta entrate l’avrebbero forzatamente condotta in altro loco rispetto al posto in cui si trova la cassa.

Una volta condotta lì, si sarebbero assicurati di non farla uscire, almeno fin quando non avessero terminato "l’opera". Successivamente avrebbero asportato i pochi soldi presenti nell’ufficio e si sarebbero dileguati. Dopo l’accaduto sarebbe partita la segnalazione alle forze dell’ordine, che una volta giunte sul posto hanno proceduto con i rilievi del caso. Anche le precedenti rapine hanno avuto la stessa declinazione, qualche piccola differenza invece ha assunto la prima, tenutasi nel 2021.

In quest’ultimo episodio infatti, la dipendente sarebbe stata distratta da ragazzini, utilizzati dalle madri come diversivo, una volta seguiti sarebbe stata rinchiusa mentre le donne asportavano il denaro in cassa. In quella circostanza le donne furono trovate poco dopo, grazie alle indagini, cosa che potrebbe succedere a breve anche in questo caso ai responsabili di questa ennesima rapina.