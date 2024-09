Ennesima rottura idrica: "Siamo esasperati"

Si rompe ancora la condotta idrica a Pontelagoscuro. Nella frazione prevalgono sconforto e rabbia per l’ennesimo fatto a distanza di quasi due mesi. Infatti, lunedì sera verso le 19.40 si sono allagate strade e rottura avvenuta sempre di fronte al centro sociale ‘Quadrifoglio’ in via Savonuzzi. Il danno si è verificato nella condotta idrica di grosso diametro in uscita dalla centrale di Pontelagoscuro. Il tutto ha provocato un’ingente fuoriuscita di acqua, che in pochi minuti ha invaso le principali vie di Pontelagoscuro. I residenti esasperati hanno sollevato i tombini di via Montefiorino, che ha agevolato lo scarico dell’acqua. Sul posto i tecnici di Hera oltre alla Polizia municipale. L’intervento dei residenti, che si sono adoperati anche a transennare via Montefiorino, e poi quello dei tecnici Hera ha permesso di contenere gli allagamenti, limitando danni. I residenti scesi in piazza sono stati chiari: "Non ne possiamo più, è la terza volta nell’arco di poche settimane. Adesso basta. È necessario sostituire tutta la condotta, non è accettabile che si ripetano queste rotture, tra l’altro più meno nello stesso punto". Nella serata di lunedì, quindi, gli operatori del pronto intervento di Hera sono intervenuti in via Savonuzzi, sezionando la rete in tempi brevi.

I lavori di ripristino sono poi proseguiti tutta la notte tra lunedì e martedì. Un’interruzione del servizio idrico che ha visto coinvolte le utenze domestiche di tutta la zona del centro di Pontelagoscuro, fino a via Boschino e parzialmente via Vallelunga. Il problema si è esteso anche oltre il fiume Po, nel centro abitato di Santa Maria Maddalena. Il giorno dopo è visibile il cantiere per la sostituzione parziale di un tratto di condotta idrica. L’area è stata recintata, da segnalare che durante lo scavo si è verificato un crollo parziale di una muratura della recinzione. Il termine dei lavori è previsto per la giornata odierna, nel merito di quanto successo, invece, è prevista la sostituzione completa della condotta idrica di via Savonuzzi entro la fine dell’anno.

Un intervento inserito tra quelli finanziati con fondi Pnrr in partenza, a cura del Gruppo Hera, che spiega: "L’importante intervento di rinnovo della condotta che serve la frazione e i territori limitrofi è considerato prioritario e prevede la posa di una nuova infrastruttura, con relativi allacciamenti, della lunghezza di circa 700 metri tra l’incrocio con via Padova e la zona del campo sportivo. Di recente, infatti, è stato formalizzato l’accesso al finanziamento ed è quindi partito l’iter che porterà, in breve tempo, all’affidamento dei lavori che partiranno verosimilmente entro l’anno". Nello specifico il Gruppo Hera precisa come: "La dismissione della vecchia condotta e la messa in servizio della nuova tubatura permetteranno di risolvere le criticità legate ai recenti guasti, sui quali i tecnici del Servizio idrico del gruppo Hera sono sempre intervenuti in modo tempestivo".

m. t.