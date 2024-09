Ennesima tragedia della strada. Travolto mentre attraversa, anziano muore dopo due giorni

Non ce l’ha fatta l’anziano travolto martedì mattina mentre attraversava la strada in via Borgo Punta. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto con un pick-up Ford che stava percorrendo la stessa strada. Il suo cuore ha cessato si battere dopo due giorni di lotta in un letto dell’ospedale di Cona. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30. L’uomo, Giovanni Pistani di 81 anni, si trovava all’altezza di un attraversamento pedonale. Sono ancora da chiarire le cause che hanno impedito all’automobilista – un uomo di 46 anni – di vedere il pedone che stava passando dall’altro lato. Tra le ipotesi ci sono una distrazione o forse un abbaglio dovuto a un raggio di sole. Tutte piste al vaglio della polizia locale, che si sta occupando della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che il veicolo ha centrato in pieno il pensionato, sbalzandolo sull’asfalto. L’impatto è stato violento. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Subito dopo le prime medicazioni sul luogo dell’incidente, l’81enne è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale di Cona, dove è rimasto ricoverato in prognosi riservata fino a ieri, quando il suo cuore ha cessato di battere dopo due giorni di lotta per la vita. L’indagine sull’incidente di via Borgo Punta, a seguito del tragico epilogo, sarà per omicidio stradale. Alla polizia locale il compito di chiarire i dettagli del sinistro e ricostruirne la dinamica.

f. m.