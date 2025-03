"Ennesima tragedia sul posto di lavoro"

Il segretario Pd di Comacchio Michele Farinelli esprime il suo dolore per l’ennesimo morto sul lavoro: "Venerdì a Pontelangorino abbiamo perso un uomo, un lavoratore, un padre: Marius Bochis, 41 anni. È morto mentre stava facendo il suo lavoro, caduto da un silos alla Grandi Riso durante un intervento di manutenzione. Una tragedia che ci colpisce nel profondo. Alla sua famiglia va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza più sincera. Ma il dolore non basta. Perché questa è l’ennesima morte sul lavoro che non può passare sotto silenzio. Dall’inizio del 2025 sono già più di 60 le persone che in Italia hanno perso la vita lavorando. Le cadute dall’alto continuano a essere la prima causa. Dietro questi numeri ci sono volti, storie, vite spezzate,. Al di là della tragedia che si è consumata venerdì, e sulla quale le indagini faranno il loro corso per accettare eventuali responsabilità, non possiamo più accettare che la sicurezza venga vista come un costo da tagliare. Non possiamo più tollerare che, nel sistema degli appalti e dei subappalti, ci sia chi pensa di lavarsi le mani delle proprie responsabilità".