Ennio Morricone ‘Era mio padre’. I figli omaggiano il grande maestro

Ferrara rende omaggio al genio di Morricone. Stasera alle 21, piazza Ariostea si trasformerà in un palcoscenico emozionante per l’evento speciale ‘Era mio padre’, un tributo all’indimenticabile Ennio Morricone, con la partecipazione straordinaria dei figli Andrea e Marco. Nata dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, FerraraTua, Ferrara Summer Festival e Fonoplay, la serata vedrà protagonisti d’eccezione Andrea Morricone, che dirigerà l’orchestra Città di Ferrara, e Marco Morricone che curerà le letture offrendo al pubblico un ritratto intimo e personale del grande compositore attraverso brani tratti dal suo libro ‘Ennio Morricone il genio l’uomo il padre’.

Oltre a orchestra e coro, l’esecuzione musicale vedrà impegnati solisti di talento come la pianista Cecilia Grillo, il baritono Alessio Quaresima Escobar e la soprano Vittoriana De Amicis, insieme al coro polifonico di Santo Spirito (maestro del coro Francesco Pinamonti). ‘Era mio padre - Ennio Morricone’ accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio tra le musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, celebrando il genio del maestro a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Considerato tra i più influenti compositori del Novecento, Ennio Morricone ha firmato oltre cinquecento colonne sonore, spaziando tra generi con uno stile unico. Le sue composizioni gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti: due Premi Oscar, tre Golden Globe, dieci David di Donatello, un Leone d’Oro alla carriera e molti altri. La sua eredità musicale continua a ispirare il mondo del cinema e della musica.

L’evento, si diceva, è frutto della collaborazione tra la Fondazione Teatro Comunale, Ferrara Tua e Ferrara Summer Festival, nell’ambito della ‘cabina di regia’ degli eventi musicali più importanti dell’estate (e non solo) promossa dal Comune. ‘Era mio padre - Ennio Morricone’ si inserisce nel ricco programma di celebrazioni per il trentennale del riconoscimento di Ferrara come patrimonio mondiale dell’Unesco, sottolineando il legame profondo tra la città e l’eccellenza culturale.