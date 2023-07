Ennio Morricone omaggiato a Ferrara, concerto all'alba nel Parco della Certosa

Nell’ambito della Notte Rosa, è in programma per stamattina l’ormai tradizionale concerto all’alba – inizio alle 6 del mattino, ingresso libero – nel parco della Certosa monumentale, che ha segnato due precedenti edizioni da sold out. Sul palco salirà l’Ensemble Jazz del conservatorio ‘Frescobaldi’ – direttore Roberto Manuzzi, autore anche degli arrangiamenti – che renderà omaggio al grandissimo Ennio Morricone con un ampio programma dedicato ad alcune delle sue colonne sonore. L’evento è organizzato da Ferrara Musica in collaborazione con il conservatorio ‘Frescobaldi’. Le più famose partono dagli spaghetti-western di Sergio Leone, che gli dettero notorietà a metà anni Sessanta, e arrivano ai grandi titoli anni ‘80 come ‘C’era una volta in America’ (1984), ‘The Mission’ (1986) e ‘Nuovo Cinema Paradiso’ (1988). Accanto ad esse troveranno spazio anche pagine meno frequentate come ‘Rabbia e tarantella’ da ‘Allonsanfan’ dei Fratelli Taviani, ‘Le Clan des Siciliens’ e una hit come ‘Here’s To You’ da ‘Sacco e Vanzetti’ che divenne popolarissima cantata da Joan Baez nel 1971. Per sottolineare la grande importanza di Ferrara come città del cinema verranno proposti anche brani di particolare significato tra cui ‘L’avventura’ e ‘Deserto rosso’.