Enorme renna in legno. Scultura dei ragazzi

LIDO DEGLI ESTENSI

Un progetto educativo che unisce arte, natura e territorio è diventato realtà grazie alla creatività e all’impegno di un gruppo di studenti della classe 3C indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’Istituto "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi. La scultura, che rappresenta una grande renna di legno, è il frutto di una collaborazione unica tra i ragazzi e lo scultore Enrico Menegatti, noto per le sue opere realizzate con materiali naturali provenienti dal delta del Po. Il progetto, fortemente voluto dalla professoressa Caterina Bonazza, ha coinvolto una trentina di studenti, in gran parte futuri operatori turistici, ed è diventato non solo un’esperienza didattica, ma anche una nuova attrazione per il territorio. L’idea di utilizzare il legno raccolto in spiaggia è nata come un’opportunità per coniugare l’arte con la sostenibilità ambientale. Menegatti, che da anni raccoglie legna spiaggiata per creare le sue sculture, ha guidato gli studenti in ogni fase del processo. "Abbiamo capito quanto sia importante valorizzare ciò che il mare ci offre - raccontano alcuni dei ragazzi coinvolti -. Un pezzo di legno che sembrerebbe solo un rifiuto, può trasformarsi in qualcosa di speciale, un’opera che attira".