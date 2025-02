Enrico Pieranunzi al Torrione. Talento e improvvisazione in scena

Questa sera, alle 21.15 il ’Polga-Pieranunzi-Fonnesbaek-Beggio New Quartet’ andrà in scena al Torrione san Giovanni (via Rampari di Belfiore 167). A comporre l’ensemble jazz ci saranno Michele Polga, al sax tenore; Enrico Pieranunzi, al pianoforte; Thomas Fonnesbaek, al contrabbasso e Mauro Beggio, alla batteria. Il quartetto jazz rappresenta un incontro straordinario tra alcuni dei più talentuosi e rispettati musicisti jazz contemporanei. Ogni membro del gruppo porta con sé un’esperienza vasta e variegata, contribuendo a creare un sound unico che combina tradizione e innovazione, lirismo e improvvisazione. Cigliegina sulla torta la presenza di Enrico Pieranunzi, musicista di straordinaria esperienza, uno dei più celebri pianisti jazz italiani e una delle figure più rispettate nel panorama jazz internazionale. Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni, ha registrato oltre settanta album e collaborato con leggende del jazz come Chet Baker e Lee Konitz. Con lui Michele Polga e Mauro Beggio, due pesi massimi del jazz italiano, e il danese Thomas Fonnesbaek, uno dei più apprezzati contrabbassisti europei, collaboratore stabile di Justin Kauflin, Aaron Parks, Monthy Alexander e dello stesso Enrico Pieranunzi.

L’eventoð: 3314323840.