"Abbiamo trovato una situazione molto difficile in termini economici all’Ente Palio e, con l’ultimo stanziamento di 400mila euro, poniamo rimedio non solo alla grave situazione debitoria che pendeva sulle contrade ma diamo nuovo slancio a una realtà che deve essere un patrimonio per questa città". Il vicesindaco e assessore al Palio, Nicola Lodi scandisce il suo intervento in commissione consiliare, forte dell’avallo di "tutte le contrade" che, dice, "stanno apprezzando il grande sforzo profuso dall’amministrazione, non solo sul piano economico". L’informativa di ieri pomeriggio è stata chiesta dal gruppo Ferrara Nostra per chiarire "lo stato dell’arte di un mondo che incarna un alto valore sociale per la nostra città", spiega la capogruppo Francesca Savini. L’obiettivo, questa volta condiviso anche da Pignatti e Caprini, è quello di "diffondere il Palio e sfruttarne al meglio tutto il potenziale". Ma torniamo alla situazione dei debiti, illustrata dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini seduto tra Lodi e il presidente dell’Ente, Nicola Borsetti. "Al netto dei danni provocati dalla pandemia a una manifestazione come il Palio – così l’assessore – l’amministrazione ha deciso di fare un investimento importante su questa realtà perché crede nell’alto potenziale e nella capacità di attrattività turistica che possiede. Al momento del nostro insediamento, abbiamo trovato un ‘buco’ di bilancio da oltre 250 mila euro. Non solo: il fatto più grave è che molti di questi debiti erano stati contratti con i fornitori ossia con aziende del nostro territorio. E’ chiaro che per noi questa era una situazione inaccettabile alla quale abbiamo cercato di porre rimedio". Un’operazione rivendicata sia da Fornasini che dal vicesindaco è quella dell’estinzione dei due mutui che gravavano sulle contrade. "C’erano 57mila euro di mutuo ancora da pagare – dettaglia Lodi – e che, attraverso una procedura di saldo e stralcio, abbiamo liquidato con 40mila euro. I 17 mila residui, servono per l’inaugurazione della caserma della Polizia Locale". Il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo – dopo l’intervento della presidente della commissione Diletta D’Andrea (FI) – pone l’accento sul "valore sociale per le comunità" che il Palio rappresenta.