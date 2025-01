Ente Palio, girandola di nomine. Ora Pedarzini prende le redini

È stato indicato un direttivo completamente nuovo ai vertici del Palio di Copparo. A Palazzo Zardi, giovedì scorso, sono stati rinnovati il Consiglio Superiore dei Rioni e della Corte Ducale nell’ambito dell’assemblea che si è svolta alla presenza del vicesindaco Bruna Cirelli e dell’assessore Fabio Felisatti.

Ad essere nominato presidente dell’Ente Palio è stato Marco Pedarzini, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Russo e dai consiglieri Gessica Ricci, Silvia Abis e Alberto Malagodi. Il neo presidente ha ringraziato i componenti uscenti "per il lavoro e l’impegno profuso in questi anni a favore del Palio di Copparo" e ha definito le linee del proprio impegno. "Ho deciso di tuffarmi in questa avventura soprattutto grazie all’entusiasmo percepito ed alla fiducia che ho riscontrato nei miei confronti – ha affermato –. C’è sicuramente tanto lavoro da fare, soprattutto dal punto di vista burocratico e amministrativo, considerato che dovremo affrontare un cambio di statuto e l’iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del Terzo Settore). In aggiunta dovremo prendere in considerazione l’ipotesi di svolgere il palio in un’area diversa dalla piazza in ragione dei lavori Pnrr in corso nel centro di Copparo. Siamo comunque pronti con la giusta concentrazione e determinazione".

La strada è dunque tracciata. "Oggi come oggi per far parte di una associazione, oltre a tempo e passione, serve competenza e per questo ringrazio di cuore chi insieme a me fa parte della corte ducale – ha rimarcato Pedarzini –. Nonostante si abbia bisogno di tempo, ci siamo prefissati chiari obiettivi da raggiungere attraverso il lavoro di squadra, principio basilare e imprescindibile. In questo momento siamo un gruppo, che dovrà diventare squadra e, se saremo bravi, una grande famiglia, amalgamandoci con Copparo e la sua cittadinanza. Per quanto mi riguarda, ho la fortuna di rappresentare queste grande associazione formata da donne e uomini esemplari e meritevoli".

Un cammino dunque da seguire guardando alla stella polare della coesione e della collaborazione: "Un doveroso ringraziamento va alle contrade (Crusar, Dezima, Furnas, Mota, ndr.) e ai loro presidenti, all’Amministrazione comunale con cui ci stiamo già rapportando in modo proficuo, alla Pro Loco di Copparo, a don Daniele e alla parrocchia di Copparo: parti integranti dell’Associazione dei Rioni con cui stabilire una importante e solenne condivisione. Nel condividere la mia felicità e gratitudine, voglio stringere la mano ad ogni persona che spende e spenderà anche un solo istante a favore del Palio. Auspico – conclude Pedarzini – che ognuno di noi, in questi anni, possa veramente custodire dentro di sé la parola sinergia e che l’unico denominatore comune sia il bene del Palio e del territorio copparese".