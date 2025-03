Ente Palio, una veste tutta nuova: "Per noi è un fiore all’occhiello"

Un Ente Palio e Corte Ducale rinnovati, ma animati dalla stessa passione che ha sempre accompagnato la tradizionale manifestazione che dall’1 al 14 giugno porterà il centro di Copparo a ritroso nel tempo, all’epoca di Ercole II d’Este. Ieri nella Galleria Civica "Alda Costa", tra i vessilli dei quattro rioni (Crusar, Dezima, Furnas, Mota), sono stati presentati obiettivi dell’Ente Palio e il calendario dell’evento dal neo presidente dell’Ente Marco Pedarzini, che sarà affiancato nella nuova avventura dal vicepresidente Giuseppe Russo e dai consiglieri Gessica Ricci, Silvia Abis e Alberto Malagodi. Ed è stata l’occasione per conoscere il nuovo Capitano di Piazza Simone Battaglia, che dal 1977 fa parte della grande famiglia della manifestazione. Ad aprire sono stati i saluti del sindaco Fabrizio Pagnoni e dell’assessore Fabio Felisatti, che ha seguito passo passo la nascita del nuovo Ente Palio: "Si tocca con mano l’entusiasmo che ha accompagnato questo percorso – ha sottolineato il primo cittadino –. Il Palio è un evento straordinario, che ci unisce e che rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio, la tradizione e l’anima della nostra comunità. Un evento che si concretizza negli eventi estivi, ma frutto di un lungo lavoro che impegna le contrade tutto il tempo dell’anno. E non posso che ringraziare tutti i volontari che sono impegnati".

Sentiti ringraziamenti sono stati rivolti anche dal neo presidente Pedarzini all’amministrazione comunale e, in particolare, ai presidenti delle quattro contrade Alessandra Gozzi (Dezima), Luigi Russo (Crusar), Giuseppe Fornito (Furnas) e Roberto Bortolan (Mota) per la sinergia che si è creata: un elemento indispensabile per far crescere il Palio, facendolo sempre più conoscere e apprezzare anche fuori dai confini territoriali. L’esordio dell’edizione 2025 è fissato al 1° giugno con l’apertura del Palio, la messa, la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco, la benedizione dei palii, l’esibizione di musici e sbandieratori; il 2 giugno si terrà il Corteo storico, mentre il 7 giugno è in programma la cena rinascimentale.

Valerio Franzoni