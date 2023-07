Ente Parco, chiarezza sull’uso dei volontari

Il 3 luglio l’Ente Parco “Delta del Po” ha rilasciato una delibera in cui si stipula una convenzione con un’associazione venatoria del territorio, della durata di due anni, per la gestione idraulica degli habitat delle Valli di Comacchio. Nello specifico, si affida alla collaborazione volontaria l’apertura e la chiusura delle chiaviche Foce e Bellocchio. Benché come associazione siamo favorevoli ad una gestione dal basso e co-partecipata del territorio, la decisione ci ha lasciati perplessi per vari motivi. Le alluvioni di maggio hanno ancora una volta evidenziato le criticità idrauliche del bacino padano, e la necessità, oltre che di interventi strutturali, di una gestione attenta e specializzata di tutto il reticolo delle acque del nostro territorio.

Stupisce quindi la decisione dell’Ente Parco di dare in gestione a volontari le chiaviche Foce e Bellocchio e lascia molto amareggiati anche la motivazione della convenzione, ossia l’impossibilità di sostenere i costi di personale tecnico per la gestione ordinaria Su questo punto, insistiamo che la Regione prenda atto di questa carenza e che, all’interno di un piano di prevenzione del rischio idraulico, potenzi il sistema di controllo e gestione, tecnico e specializzato, in particolare in territori così fragili. Chiediamo dunque all’Ente Parco di chiarire se il personale volontario verrà impiegato con modalità e tempi prestabiliti, oppure verrà impiegato in caso di urgenze?

Marino Rizzati

Legambiente Comacchio