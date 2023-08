Ente Territorio, altra grana Chiesti soldi al Comune

CENTO

Un altro creditore allunga la lista delle vicende di Ente Territorio, andando a batter cassa però dal Comune, dopo l’ingiunzione al pagamento ottenuta dal giudice di pace. Ora la municipalità ha dato mandato a un avvocato di opporsi all’ingiunzione, stanziando altri soldi per le spese legali. A chiedere soldi è stato un professionista che il 12 luglio ha fatto ricorso al giudice di pace di Ferrara per il pagamento della somma di 6.344 euro, a saldo di una sua fattura emessa il 14 aprile nei confronti della società partecipata dal Comune di Cento, riferita a compensi per attività di consulenza e assistenza nella procedura di liquidazione della medesima. Ente Territorio di cui il Comune di Cento è unico socio, e messa in liquidazione dal 15 dicembre 2017, con effetto dal 2018, a seguito del risultato negativo conseguito per più esercizi e dell’azzeramento del capitale sociale. L’amministrazione Accorsi aveva poi deciso di procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 19 aprile ed è di pochi giorni prima, l’emissione della fattura che ha poi portato il professionista a rivolgersi al giudice di pace, portando evidentemente elementi che hanno fatto decidere che il pagamento dovesse avvenire da parte del Comune, in sostituzione di Ente Territorio. A questo punto, con un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, l’amministrazione Accorsi ha dato mandato a un suo legale di opporsi, professionista scelto tenuto conto dello studio approfondito che ad agosto aveva già effettuato sulla liquidazione della società partecipata. E’ dunque stata anche stanziata la cifra di 1.526 euro per l’assistenza legale del Comune di Cento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sentito anche l’assessore di riferimento e ritenendo opportuno far valere le ragioni e gli interessi dell’Ente.

Sarà pertanto un processo nelle forme ordinarie a confermare o meno la decisione, quindi, se sarà il comune a pagare, ravvedendone responsabilità diretta, o se, al contrario, il professionista deciderà di continuare a richiedere il pagamento della sua fattura inserendosi tra i creditori nel proseguo dell’iter fallimentare iniziato di recente. Con una sentenza del Tribunale di Ferrara, a seguito di un ricorso, il 24 luglio è stata infatti dichiarata la liquidazione giudiziale di Ente Territorio Fiera e Manifestazioni, decisione presa dal giudice Anna Ghedini che a sua volta ha nominato un curatore e fissato ai creditori e a coloro che vantano diritti nei confronti di Et, il termine del 10 ottobre per il deposito di ammissione allo stato passivo. Data che porterà poi all’esame dello stato delle cose di inizio novembre.

Laura Guerra