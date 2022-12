"Ente territorio, impossibile ripianare i debiti"

CENTO

Nella seduta di mercoledì del consiglio comunale l’Amministrazione ha annunciato le sorti di Ente Territorio e della sua situazione ereditata. Si va verso la cancellazione dal registro delle imprese. Con il ’no della Corte dei Conti alla richiesta del comune di trasferire fondi per ripianare il debito da quasi 500mila euro. "La società è in liquidazione da dicembre 2017, ci sono stati anni di stallo e ora tocca a noi mettere la parola fine, chiudendo anche per non produrre ulteriori debiti coi costi di gestione – dice l’assessore Carlotta Gaiani (foto) – solo nell’estate ’21 sono stati approvati i bilanci del 2018, ’19 e ‘20. Il comune pensava al soccorso finanziario alla società rispetto ai debiti ma nulla è stato deliberato e c’erano anche i pareri negativi dei dirigenti. Arrivati noi, ci siamo trovati davanti a una situazione complessa,abbiamo chiesto il parere alla Corte dei Conti che ci ha detto che il comune non può accollarsi debiti delle società e che non ci sono eccezioni. Speravamo di poter chiudere con il pagamento dei creditori".

Ipotesi della precedente amministrazione di ripianamento debiti dunque smentita dalla Corte dei Conti che si aggiunge a un quadro di assenza di patrimonio da liquidare. "Si va alla procedura di chiusura della società con la cancellazione dal registro delle imprese – dice – il comune ha il divieto per legge di trasferire risorse alla propria partecipata per ripianare perdite e cioè i debiti. Significa senza pagamento dei creditori e quindi può profilarsi il rischio del contenzioso imputabili ad una fase gestionale ed amministrativa in cui noi non eravamo presenti". Alcuni creditori principali sono quelli che hanno reso i servizi legati alle manifestazioni del comune. E’ anche la consigliera d’opposizione Elisabetta Giberti a chiedere come, ’con una società in liquidazione, si sia arrivati da 70mila euro di perdita a quasi mezzo milione’, società che ha autonomia giuridica col comune come unico socio pubblico. "La società era legata al comune da un contratto di servizio che aveva dei budget a disposizione – è la risposta della Gaiani – perché si sia andati oltre non sono in grado di entrare nel merito. E’ amministrata in autonomia dai suoi organi e il socio possiamo dire non sia stato particolarmente presente. L’Amministrazione non ha responsabilità e non ha mai dato indirizzo di accumulare debiti, ma solo chiesto servizi che la sua società gli doveva rendere. Debiti che si generano dal 2017 al 2019. Il sindaco partecipava alle assemblee e dava i suoi indirizzi ma è una gestione rispetto alla quale l’attuale amministrazione è estranea". Nella stessa seduta è stata anche data notizia del ripianamento della situazione di Cmv Impianti e l’ipotesi di fusione con Cmv Servizi e l’idea della discarica Molino Boschetti per un impianto fotovoltaico.

Laura Guerra