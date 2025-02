Ente Territorio, la mazzata: "Risarcire 600mila euro"

Dopo la causa sul teatro da oltre un milione e mezzo di euro, intavolata dall’azienda alla quale è stato tolto il contratto dei lavori, ora il Comune si trova alle prese con un altro procedimento legale da 627.642,14 euro per la cancellazione di Ente Territorio. "Il 20 gennaio è arrivato l’atto di citazione da parte della liquidazione giudiziale, nella persona dell’Avvocato Pancaldi che richiede al giudice di impegnare il comune al risarcimento di 627642,14 euro – è lo stesso sindaco a dare l’annuncio – abbiamo avviato subito la fase di studio dell’atto e dopo aver conferito l’incarico al legale si valuteranno le azioni e il rischio del contenzioso, poi procederemo all’accantonamento". E ricorda l’iter. "ET era nata nel 2014 con capitale sociale di 15,000 euro, con lo scopo di promuovere e sostenere manifestazioni e fiere – dice – Negli anni e non durante la presente amministrazione, la società ha maturato debiti ingenti fino alla messa in liquidazione volontaria nel 2018 con un passivo di 423.377,49 euro. Noi ci siamo insediati nel 2021, affrontandone la questione, ponendo il quesito alla corte dei conti se esercitare un soccorso finanziario e ricevuta risposta negativa si è chiesta la chiusura della società". Aspetti sui quali l’ex sindaco Fabrizio Toselli ribadisce la sua posizione. "Quando mi sono insediato ho trovato il debito e avevamo accantonato la cifra. Tra l’altro, l’importo era più basso perchè non c’erano ancora gli interessi maturati in questi oltre 2 anni- dice Toselli - ritenevamo che il nostro fosse l’iter giusto e che il comune dovesse pagare. C’eravamo anche avvalsi di un consulente che ha fatto una relazione apposita dicendo che l’iter era corretto. Non saremmo arrivati qui. Io purtroppo non ho potuto chiudere perchè poi sono successe cose e mi sono trovato senza più una maggioranza". E sottolinea. "Fin dai primi consigli comunali ho detto che c’era disponibilità a fare un percorso ma è stata fatta un’altra scelta. Prima di mandare una domanda alla Corte dei Conti si poteva parlarne e guardarci insieme anche al consulente - prosegue - la scelta fatta poi, è stata anche quella di usare per altro i soldi che avevamo accantonato anche in via prudenziale immaginando che qualche creditore avanzasse richiesta. Ora si dovrà cercarle da qualche parte perchè, comunque, in modo precauzionale, vanno accantonate. E se si conta anche il teatro, iniziano ad essere davvero importanti lasciando un grosso problema al prossimo sindaco mentre noi i soldi li avevamo lasciati". Ente Territorio che dunque avrebbe debiti verso una decina di creditori di cui uno vanta il maggior credito.

Laura Guerra