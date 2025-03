Ente Territorio, scintille tra Fd’I e assessore

"Mi accingo a predisporre una querela per diffamazione". È la risposta dell’assessore Carlotta Gaiani alle parole della capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, a proposito della questione legata a Ente Territorio e l’atto del curatore fallimentare pervenuto al Comune, nel quale si chiede al giudice che sia la municipalità a pagare i 628mila euro ai creditori. "Il mio incarico in Et risale all’avvio della società ed è durato dal 23 dicembre 2014 al 4 giugno 2015 – dice Gaiani –. Sotto la mia presidenza si organizzò la prima edizione del carnevale post sisma, con le immaginabili difficoltà, e il bilancio semestrale alla data delle mie dimissioni non presentava perdite. L’Anac nel marzo del 2016 dichiarò insussistente la causa di inconferibilità dell’incarico che era stata paventata nei miei confronti. E non posso quindi tollerare che passi il messaggio che io abbia lasciato ammanchi nei conti pubblici di quella società". E prosegue. "Quando nel 2021 sono stata nominata assessore dal sindaco Accorsi e abbiamo chiesto alla Corte dei Conti, se il Comune potesse intervenire con il soccorso finanziario e la risposta è stata negativa – aggiuge –. Ritengo di essermi mossa nella massima correttezza. Si può discutere delle mie opinioni politiche, ma sulla mia onestà e trasparenza nella gestione dei conti pubblici non transigo". E la risposta della cosigliera. "L’assessore Gaiani annuncia querela contro di me per diffamazione – ribatte –. Mi dispiace che voglia prendere sul personale una critica politica. Mai ho avuto in mente di offendere la sua onorabilità, credo anzi di aver sempre riconosciuto all’assessore Gaiani rigore morale e professionale. Il tema che io ho posto è tutto politico e mi auguro quindi che sia su questo piano che l’assessore Gaiani voglia confrontarsi. Non credo che spostare nell’aula di un tribunale il dibattito democratico che è di competenza del Consiglio comunale sia il modo più utile per dare alla cittadinanza le risposte che si aspetta sulla gestione della cosa pubblica, risposte che devono essere il più possibile immediate, chiare e trasparenti".