Ente Territorio, si torna in aula il 9 novembre

Proseguono le vicende legate a Ente Territorio ed ora il comune di Cento, socio unico della partecipata, si è affidato ad un avvocato per affrontare la fase dell’udienza fissata nel 9 novembre per l’esame dello stato passivo. Lo scorso 10 ottobre, infatti, erano scaduti i termini per i creditori, per presentare la domanda di deposito ammissione allo stato passivo di ET, partecipata comunale per la quale era stata dichiarata la liquidazione giudiziale dal Tribunale di Ferrara a seguito della sentenza del giudice Anna Ghedini del 24 luglio. La municipalità fa dunque sapere che ‘al fine di tutelare le ragioni del Comune nella procedura di liquidazione giudiziale della società partecipata, verificando gli adempimenti che il socio unico-Comune di Cento potrebbe approntare in vista dell’udienza nonché per valutare le possibili azioni esperibili a sua salvaguardia’ ha stabilito di dare affidamento ad un legale per 7.732 euro. ET era in liquidazione, aveva chiuso con un passivo, più volte dichiarato dall’amministrazione comunale che ne era socio unico, in 452.994 euro, cifra dichiarata in sede di bilancio e approvata appunto dall’amministrazione di Cento, che aveva poi proceduto verso la cancellazione dell’azienda dal registro delle imprese, invece poi dichiarata fallita dal Tribunale dando il via all’iter per coloro che avanzano soldi dall’azienda.