’Enti locali per un’Europa solidale’, l’ordine del giorno in Consiglio

Oggi alle 18.30 vi è una nuova seduta di consiglio comunale, che si potrà seguire anche via streaming e all’ordine del giorno vi sono diversi punti interessanti tra i quali la richiesta di telecamere sulle frazioni, presentata da Fratelli d’Italia, la compravendita di un terreno per la realizzazione del sollevamento fognario a Buonacompra, la modifica dell’articolo sulle agevolazioni del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale. E si discuterà anche l’ordine del giorno che la maggioranza di centrosinistra ai quali si aggiunge un gruppo dell’opposizione, ha voluto presentare ritenendo importante il tema "Gli enti locali per un’Europa solidale e di prossimità", presentato da PD, Attiva, Cento Si Cura e Avanti Cento. "Il Consiglio Comunale sostiene, in quanto istituzione di governo vicina ai cittadini e baluardo di democrazia e partecipazione, la necessità di procedere alla riforma degli attuali Trattati dell’Unione europea come richiesto dal Parlamento europeo – si legge nella proposta di approvazione di stasera – e chiede pertanto al al nostro Governo e ai nostri rappresentanti in Parlamento memore dell’esito del referendum del 1989, con il quale l’88% degli elettori italiani ha approvato la proposta di affidare al Parlamento europeo la redazione di una costituzione federale per l’Unione europea, di agire uniti come europei e di impegnarsi per rafforzare la nostra casa comune, e di sostenere in tutte le sedi europee, e in particolare nel Consiglio europeo, la richiesta di avviare la Convenzione e le riforme necessarie per la nascita di un’Europa federale, sovrana e democratica nel solco di quanto indicato dai Padri fondatori e dal Manifesto di Ventotene". Ordine del giorno che richiama gli scenari di guerra vicini ricordando la ‘necessità che l’Unione europea sia dotata con urgenza degli strumenti politici e delle risorse finanziarie per poter agire con efficacia ed essere, esternamente, un attore politico internazionale in grado di difendere i valori di democrazia, libertà, pace, ed internamente di farsi carico delle emergenze economiche.