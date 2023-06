Entra in casa con un coltello: arrestato

Tenta di introdursi in un’abitazione con un coltello e dichiara false generalità ai carabinieri. Un ventottenne straniero è stato arrestato dai militari della stazione di Migliarino. Il giovane senza fissa dimora si è introdotto in un’abitazione disabitata del paese. I militari lo hanno scoperto dopo una chiamata al 112, in cui si segnalava la sua presenza nel giardino dell’edificio. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato lo straniero. Il giovane era privo dei documenti d’identità, per cui è stato accompagnato nella caserma della compagnia Portuense, dove è stato sottoposto alle procedure di identificazione mediante il rilievo delle impronte digitali. Terminati gli accertamenti, è emerso che aveva fornito un nome falso, presumibilmente per nascondere la sua irregolarità rispetto ai documenti di soggiorno. È inoltre emerso che aveva con sé due targhe rubate, un coltello con lama di venti centimetri e qualche grammo di hashish, il tutto posto sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e ieri è stato accompagnato al tribunale di Ferrara, dove il giudice ha convalidato l’arresto e il 28enne è stato condannato ad un anno con pena sospesa.