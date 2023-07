Entra in casa, picchia una donna e si impossessa di 300 euro: arrestato

Un uomo domiciliato a Mesola è stato arrestato per rapina. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 14 luglio, quando i carabinieri della stazione di Ariano nel Polesine nel Rodigino, hanno arrestato un 29enne di origine marocchina residente a Loreo (Rovigo). In realtà l’uomo abitava nel comune basso ferrarese, ed è stato ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata nei confronti di una donna di 33 anni. La vicenda risale a qualche giorno fa quando, secondo la ricostruzione fatta dai militari, l’uomo si era recato all’abitazione della donna che conosceva, forzando la porta d’ingresso per entrare. Una volta all’interno il 29enne l’ha ripetutamente spinta e picchiata impossessandosi poi della somma di 300 euro in contanti, che erano custoditi in un cassetto. L’uomo si è poi dato alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto dai carabinieri della locale stazione, che nel frattempo erano stati avvisati al 112 e proceduto poi all’arresto mettendolo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo. Quest’ultima ha richiesto la convalida dell’arresto e misura cautelare. L’arresto in data lunedì 17 luglio è stato formalizzato dal GIP, che ha provveduto a disporre la misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna.

Mario Tosatti