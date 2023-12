Entra nel cantiere, stroncato da malore

Raggiunge l’ospedale di Argenta ma, invece di dirigersi al pronto soccorso, sbaglia strada ed entra in un’area di cantiere. Qui si sente male e muore. Quando i soccorritori arrivano sul posto, per lui non c’è ormai più nulla da fare. A perdere la vita è stato un uomo di 75 anni. Appreso della tragedia, l’Ausl "porge in primo luogo sentite condoglianze ai famigliari". Oltre a prestare la massima collaborazione agli inquirenti, l’azienda "sta svolgendo anche una verifica interna per accertare la catena degli eventi accaduti". A quanto emerge dai primi accertamenti la persona "potrebbe essere caduta e poi essersi sentita male dopo essere entrata nell’area di cantiere, che era segnalata. Le cause che hanno reso possibile l’accesso all’area cantierata di una persona non addetta ai lavori, sono attualmente al vaglio. Il cantiere è stato formalmente consegnato alla ditta aggiudicataria dei lavori il 4 dicembre".