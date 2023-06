Entra nel vivo la sagra dell’arachide

È entrata nel vivo la sagra dell’arachide e del pop corn a Mezzogoro, con l’inaugurazione delle mostre di abiti da sposa vintage, ‘Mezzogoro si racconta’ con ricordi del dialetto, ma anche con le macchine fotografiche e radio d’epoca. In programma momenti di approfondimento, quali l’incontro sulla fauna ittica delle acque del Basso Ferrarese e quello sul ‘prodigio del riso. Cuore pulsante della sagra sarà lo stand gastronomico, in funzione tutte le sera dalle 19.30 in poi, con menù a base di pesce, carne, arachidi e prodotti sempre a chilometri 0. Domani alle 11 la messa con il vescovo Gian Carlo Perego e la benedizione della targa in marmo a ricordo di tutte le suore che hanno prestato servizio per 90 anni, a Mezzogoro alla presenza della madre generale. Non mancheranno spettacoli, gare di mountain bike, dimostrazioni dell’antica trebbiatura, l’Expo Tuning, la Bagigia gira il Delta in vespa e il luna park. Si potrà infine ammirare l’esposizione dei trattori, visitare il mercatino degli hobby e degustare il gelato nato dalla varietà dell’arachide ‘Tripolino’.