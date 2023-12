Entrano dalla finestra e rubano due orologi

Sono entrati dalla finestra di cucina e una volta dentro sono riusciti ad arraffare due orologi, uno d’oro. Un bottino non ingentissimo, ma comunque di qualche migliaia di euro. Il furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri. In via Armaroli, in un complesso residenziale di abitazioni unifamiliari, sconosciuti, sono riusciti a forzare con un arnese probabilmente, la finestra della cucina dell’abitazione presa di mira. Finestra che dà su un cortile dove si affacciano anche altre abitazioni, con il rischio quindi di essere visti. L’allarme è stato dato alla centrale dei carabinieri di Ferrara. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari dell’Arma. A loro è spettato il compito, insieme ai proprietari, di verificare che cosa fosse stato asportato: sarebbe emersa appunto la mancanza di due orologi, dei quali uno d’oro.