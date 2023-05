Entrata a nord ovest, via alla gara Le offerte entro il 30 maggio

È partita la gara per la riqualificazione dell’accesso nord ovest della città. Si tratta di un appalto integrato che unisce la progettazione definitiva ed esecutiva alla realizzazione dei lavori. La gara è a invito, rivolto ai dieci operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata nelle scorse settimane. La chiusura per la presentazione delle offerte è fissata per il 30 maggio. A seguire la commissione procederà immediatamente alla definizione dell’operatore aggiudicatario. La riqualificazione è finanziata con i fondi Pnrr per 4milioni e 850mila euro e prevede la realizzazione di una strada a due corsie con pista ciclabile e alberi su via Marconi, la rotonda che intersecherà via Modena e via Marconi, eliminando l’attuale semaforo. Un’altra rotonda sarà realizzata in ingresso anche per consentire l’inversione di marcia e tornare su via Modena. La nuova pista ciclabile sarà realizzata sull’ex tracciato ferroviario.