Entro gennaio riapre il Duomo

Il conto alla rovescia per la riapertura della Cattedrale ai riti è iniziato. L’annuncio lo aveva dato prima di Natale l’arcivescovo Gian Carlo Perego, anticipando che il tutto è fissato entro il mese in corso. Completati gli interventi di consolidamento degli 8 pilastri principali della Cattedrale che sono solo una parte dei lavori che verranno eseguiti nei prossimi anni. Cinque capitelli resteranno in vista. Nella navata sinistra della Cattedrale rimarrà un’area di cantiere, in attesa delle autorizzazioni per completare il lavoro sui pilastri minori. Per l’intervento in facciata il Comune, come stazione appaltante, sta realizzando il progetto di restauro così come per il Campanile. La fabbrica della cattedrale diventa così permanente. Nel 2024 finiranno anche i lavori in arcivescovado. Capitolo 8 per mille: l’ammontare versato dai ferraresi per la Chiesa è stato di 3.538.000 euro di cui 1.700.000 per il sostentamento del clero, 455.000 euro per edilizia di culto e beni culturali e il residuo suddiviso fra parrocchie (hanno enormi necessità), iniziative pastorali e carità (668.000 euro).