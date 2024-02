Enzo e Giovina alle nozze d’oro: "Il vostro amore è un esempio"

"Nozze d’oro! Un traguardo prestigioso. Enzo Garuti e Giovina di Poggio Renatico festeggiano oggi i 50 anni di matrimonio. Si sposarono il 21 febbraio 1974 nella chiesa di Santa Lucia. In questo giorno così importante, i figli Cristina e Cristian assieme ai nipoti Virginia e Francesco, esprimono la loro immensa gioia e gratitudine. Cari genitori e nonni, siete arrivati a un traguardo meraviglioso, testimone di un’unione che per 50 anni non ha fatto che crescere e consolidarsi, superando gli ostacoli e le sfide della vita. Il vostro amore e la forza sono un grande esempio. Buon anniversario".