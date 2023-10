Enzo Minarelli si esibisce domenica al Museo Remo Brindisi

Domenica alle 18.30, in occasione del finissage della sua installazione temporanea ‘Trittico del Sublime’ nella Casa Museo ‘Remo Brindisi’, Enzo Minarelli esegue ‘Phantasus’, una performance inedita, con la realizzazione dell’immaginario sonoro a cura di Giorgio Borgatti. Minarelli esegue dal vivo per la prima volta una selezione di testi proveniente dal ‘Phantasus’ di Arno Holz: testi ricchi di dirompente e accattivante sonorità fonetica che favoriscono la spettacolarizzazione della parola stessa come avrebbero desiderato i futuristi. E il ‘paesaggio sonoro’ di Giorgio Borgatti parte da rarefazioni ‘sonore’ per dialogare a tutto tondo con le acrobazie foniche delle poesie. La performance sarà introdotta da Guido Molinari. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Comacchio, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica.