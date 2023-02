Epatite C, ecco come individuarla Screening gratuiti, Ferrara virtuosa "Nel 2023 trovati oltre 247 positivi"

Un semplice esame del sangue che può fare la differenza. Perché l’epatite C è un’infezione potenzialmente pericolosa: chi la sviluppa in forma cronica nella maggior parte dei casi non presenta alcun sintomo o solo sintomi generali, come depressione e stanchezza. Ma c’è un modo per individuarla: fare lo screening gratuito, che la Regione conferma per tutto il 2023. La campagna di prevenzione, avviata a inizio 2022 e che in Emilia-Romagna coinvolge oltre 1 milione 300mila cittadini, è rivolta a tutti i nati dal 1969 al 1989 iscritti all’anagrafe sanitaria (inclusi gli stranieri temporaneamente presenti), alle persone seguite dai Servizi pubblici per le dipendenze (Serd), e ai detenuti in carcere. E grazie a questa campagna, lo scorso anno, tra le 240.179 persone che si sono sottoposte al prelievo ematico di screening, è stato possibile intercettare 386 positivi (0,16%) al test di conferma: cittadini che, se non avessero aderito alla campagna, non avrebbero scoperto di avere il virus, nè effettuato la visita specialistica e neppure iniziato il trattamento terapeutico.

"Parliamo di persone inconsapevoli di avere l’epatite C, che grazie alla scelta di aderire allo screening hanno potuto ricevere diagnosi e cura – così l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini –. Continuiamo ad investire nella prevenzione e ad invitare tutti coloro che rientrano in questo target a fare l’esame, che permette di far emergere il cosiddetto ‘sommerso’: per ora ha risposto positivamente all’invito circa il 18% dei cittadini, confidiamo in un’accelerazione. Si tratta di un semplice esame del sangue, che viene eseguito senza bisogno di prescrizione su ricetta e senza pagamento del ticket".

Ecco i numeri ferraresi: 93.755 persone invitate allo screening, 34.998 hanno aderito con una percentuale pari al 34,33% (contro una media regionale del 17,79 per cento). I soggetti positivi sono stati 247 (2.215 in regione), i positivi al test conferma (quello che fa seguito al primo esame se risultato positivo) invece 40.

Partecipare allo screening è facile: l’invito ai cittadini destinatari dell’iniziativa avviene tramite il fascicolo sanitario elettronico e l’invio di un sms in cui viene descritta la modalità di accesso alla prestazione. Prenotazioni attraverso Fse, sportello Cup, Cup Web e App Er Salute, senza prescrizione.