Epifania, appuntamenti a Poggio e Terre del Reno con giochi e concerti

Tante le Befane nell’alto ferrarese. Oggi a Terre del Reno si inizia con il concerto dell’Epifania a Mirabello alle 20.30 alla chiesa provvisoria. Il concerto, ad ingresso libero, sarà tenuto dalla Filarmonica San Carlo diretta dal Maestro Marco Pedini, e vuole essere un piacevole modo per concludere in musica le festività natalizie.

Venerdì invece, la befana arriva a Mirabello alle 14 in piazza Battaglini ed alle 14.30, invece, appuntamento in piazza a Sant’Agostino. Domenica invece, alle 9, grazie all’iniziativa della Proloco San Carlo, la befana andrà al mercato con calze, carbone e dolcetti per i bimbi, evento realizzato con il Patrocinio del comune e la preziosa collaborazione delle associazioni e i commercianti del territorio. Sempre a San Carlo, alle 16 alla tensostruttura della zona del campo sportivo, si terrà il concerto della Filarmonica in collaborazione con gli alunni della scuola primaria di San Carlo. Festa anche a Poggio Renatico con due appuntamenti importanti realizzati da Comune e proloco.

Oggi alle 20.45 all’auditorium delle ex scuole medie, ci sarà infatti la premiazione del concorso per l’addobbo più bello e il conferimento dei premi della ‘Caccia a Babbo Natale’. Domani, invece, dalle 17.30 in piazza del popolo a Poggio, arriva la befana a distribuire calze, dolcetti, cioccolata ma anche carbone

l. g.