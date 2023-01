Epifania con le voci di 30 coristi Gospel Show, tempo d’emozioni

Epifania in musica a Ferrara con il concerto del Sunshine Gospel Choir, protagonista della scena gospel in Italia con i suoi 30 coristi, che è stato finalista di Italia’s Got Talent e già vincitore del Gospel Jubilee Award. Il gruppo è stato a fianco di Andrea Bocelli al Celebrity Fight Night del 2016 e vanta diverse presente televisive sulle reti Mediaset e nella maratona per Telethon sulla Rai.

L’appuntamento domani alle 16,30 al parco Marco Coletta, nei giardini del Grattacielo. L’ingresso è gratuito. "Chiudiamo le festività con un grande evento in musica, sarà il culmine del calendario di appuntamenti di questo periodo al parco Coletta – dice il vicesindaco Nicola Lodi –. Sono felice che la data, inizialmente rinviata, abbia incrociato la festività dell’Epifania, un modo per dare ad un vasto pubblico la possibilità di esserci e di apprezzare la magìa e le atmosfere che questo gruppo è capace di creare. La cornice del Gad ospita fino al 15 gennaio il Winter Park con giostre, attrazioni, spettacoli, pista da pattinaggio, appuntamenti sportivi. E, novità di quest’anno: la grande ruota panoramica di 34 metri. Ancora una volta questo luogo, di cui vogliamo cogliere tutte le potenzialità, è al centro della nostra programmazione di appuntamenti per pubblico e famiglie". Fondato e diretto da Alex Negro, sulla scena dal 1998, il Sunshine Gospel Choir è uno dei migliori cori di musica Gospel in Italia. Ha all’attivo numerosi album e dvd, centinaia di concerti in Italia e all’estero, esibizioni in chiese, teatri, piazze, parchi, programmi televisivi (proprio come Italia’s Got Talent), ovunque con ampio successo di pubblico e di critica. "Il Gospel Live Show è un’autentica pioggia di forti emozioni e grande divertimento. Con questi grandi interpreti del genere la radicata tradizione americana dei cori gospel approda a Ferrara in apertura del 2023, tappa del grande tour natalizio e post natalizio del coro, che conta decine di elementi, e lo fa in modo esplosivo e coinvolgente, nel più puro spirito di questo gruppo", dice Nicola Borsetti, dello Studio Borsetti, l’organizzatore.