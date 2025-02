Epilessia, convegno per fare chiarezza

Nei giorni scorsi la città “si è accesa di viola” (colorando la fontana di piazza della Repubblica), simbolo della lotta allo stigma, e ha promosso una serie di appuntamenti per informare, coinvolgere e abbattere i pregiudizi sull’epilessia. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della Giornata Internazionale dell’Epilessia, che si è celebrata nei giorni scorsi grazie anche ai medici epilettologi del Centro per l’Epilessia delle Aziende Sanitarie ferraresi, in collaborazione con la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e con il supporto dell’Amministrazione Comunale. La prossima data, a conclusione degli appuntamenti organizzati per la ricorrenza, sarà domani con un convegno dal titolo “Siediti, Ascolta e Comprendi” (dalle 9 alle 12.30), che si terrà alla Sala Estense in piazza Municipio 14. Si tratta di un evento dedicato alle scuole e a tutta la cittadinanza per fare chiarezza sulla patologia e sulle sue implicazioni. Cos’è l’epilessia e come si manifesta? Quali sono le terapie disponibili? Quale impatto ha sulla vita quotidiana?