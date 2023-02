Epilessia, così si combatte E la fontana si tinge di viola

Si celebra oggi la Giornata internazionale dell’epilessia, un evento finalizzato a promuovere la consapevolezza su questa patologia in più di 130 paesi. Ogni anno, il secondo lunedì di febbraio, le persone si uniscono per riconoscere ed evidenziare i problemi affrontati dalle persone con epilessia e dalle loro famiglie. Per l’occasione oggi la fontana di Piazza della Repubblica sarà illuminata di viola, colore simbolo della lotta contro lo stigma, e sarà presente un gruppo di volontari che, insieme ad alcuni medici del Centro, si renderanno disponibili a fornire qualsiasi informazione. Al Sant’Anna, da molti anni, è attivo il Centro epilessia dell’età evolutiva (i referenti sono Agnese Suppiej, Giuditta Pellino, Cristina Forest mentre per l’Unità operativa di Neurologia Elisa Fallica ed Edward Cesnik). Le crisi epilettiche sono dovute a un’iperattività transitoria e simultanea delle cellule nervose del cervello. L’epilessia è la predisposizione a sviluppare tali crisi in modo duraturo e spesso si manifesta già nell’infanzia. Nei Paesi industrializzati, l’epilessia colpisce circa 1 persona su 100 interessando tutte le età. Solo in Italia, si contano circa 500.000 persone affette e 30.000 nuovi casi per anno, con incidenza più elevata nei bambini e negli anziani. Sulla base di queste stime, a Ferrara sono circa 1300 le persone che convivono con l’epilessia, con l’attesa di 65-70 nuovi casi ogni anno. I numeri tendono a triplicarsi se consideriamo la popolazione dell’intera provincia estense. Più di un terzo di tutte le epilessie ha inizio in età infantile. Nelle persone affette da epilessia, in particolare, l’attività fisica aiuta a ridurre la frequenza delle crisi, l’ansia e la depressione, aumenta l’autostima, favorisce la socializzazione, migliora le funzioni cognitive e in generale la salute a lungo termine.