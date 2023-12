Episodi di violenza, è boom: "L’aiuto inizia al pronto soccorso. In città 134 casi in soli dieci mesi"

Arrivano al pronto soccorso con ecchimosi, abrasioni o addirittura i segni di tentativi di strozzamento. Sono donne che hanno in comune una tristezza profonda, oltre che la pelle segnata da ombre scure. In quel momento, il ruolo del sanitario è fondamentale: non deve voltarsi dall’altra parte e far sì che la vittima abbia il coraggio di denunciare l’accaduto. Il fatto che gli accessi al pronto soccorso aumentino costantemente, non è da considerarsi un fenomeno totalmente negativo: "Nel senso che probabilmente – spiega Carlo Alberto Volta direttore del dipartimento di emergenza di Ausl Ferrara– si sta denunciando di più e questo aspetto è da considerarsi positivo". I numeri sulla violenza nei confronti delle donne, emersi nel corso del convegno-spettacolo ’Quello che le donne non dicono’ alla sala Estense di Ferrara, sono preoccupanti: "Quest’anno, nei primi dieci mesi dell’anno – sottolinea Isabella Pazzi dirigente medico medicina di Emergenza -Urgenza di Cona – 134 donne hanno riferito di aggressioni in ambito familiare o da conoscenti. In tutti i casi si trattava di violenze o maltrattamenti reiterati. Per tanto tempo, queste donne non hanno avuto la forza o il coraggio di dirlo, quindi noi ci proponiamo di ascoltarle e di dare loro una base di partenza. Forniamo anche la possibilità di un ricovero di breve durata, a scopo di sollievo".

E aggiunge: "Dovremmo avere la capacità – prosegue Pazzi –, durante il colloquio, di riuscire a mettere in luce tutte le cose che non vengono dette, ci sono degli indicatori della violenza, segni che possono far pensare che quella donna si trova in una situazione di maltrattamento, come accessi ripetuti al Pronto Soccorso, storie che non collimano con le lesioni riportate, stati di ansia, atti di autolesionismo, cefalee o dolori addominali che non si spiegano". Fondamentale il ruolo del 118, che ha la caratteristica di entrare nella case della gente e spesso può intercettare storie di vittime di violenza. A raccontarlo è Isabella Curti, infermiera del 118 Ausl di Ferrara: "Nell’ultimo anno delle 137 donne che abbiamo soccorso il 70% ha subito una violenza fisica e nel 60% l’ha propria subita in casa, quindi possiamo parlare prevalentemente di violenza domestica. Abbiamo pensato ad una procedura operativa specifica, dotando i mezzi di soccorso di materiale aggiuntivo per facilitare il lavoro di riconoscimento delle storie di violenza, ed è stato fatto un corso di formazione ad hoc".

In prima nel contrastare la violenza contro le donne la direttrice Ausl Monica Calamai: "La problematica della violenza di genere, che ha una base culturale che ritroviamo in tutte le società, parte da un atteggiamento di mancato rispetto. C’è alla base del ridotto progresso: il non coinvolgere le donne e il non dare pari dignità alle stesse è un limite molto forte". Calamai sottolinea il lavoro svolto: "Sulla violenza di genere molta è l’attività fatta nell’arco degli anni, tant’è che c’è un fenomeno paradosso che è l’incremento delle denunce e degli accessi nei Pronto Soccorso per atti di violenza, in quelle regioni che negli anni hanno lavorato sodo e costruito una solida rete fatta dal sistema sanitario, dalle associazioni, dalle procure". Impietosi i numeri nazionali: la quota di 10mila accessi in Pronto Soccorso è in costante aumento. Nel 2021, ad esempio, sono stati 11.771 i ricoveri delle donne che hanno subito violenze.