"Era il 2006, diventavo postina. Un sogno"

Nel centro di recapito di Codigoro le donne sono il 45%. Qui lavora Sandra Motta, 55 anni, assunta a marzo del 2006. "Mi sembrava di toccare il cielo con un dito, lavoravo in campagna. Non mi sembrava vero, ero diventata una postina. Mi piaceva allora, mi piace adesso. Un lavoro che non mi pesa, perché lo faccio con passione". Nello stabilimento di circa 700 metri quadrati lavorano 28 addetti tra portalettere e operatori interni, diretti dal responsabile Ismaele Di Claudio. I volumi che questa sede è chiamata a gestire si attestano per la corrispondenza ‘ordinaria’ su oltre 1.866.000 invii all’anno, mentre per la posta a firma e pacchi, su 800 ’pezzi’ al giorno. Il bacino territoriale di riferimento, oltre a Codigoro, comprende altri 4 comuni Comacchio, Lagosanto, Goro e Mesola. Un parco mezzi che comprende 19 auto e 2 tricicli MyMoover, consente quotidianamente ai portalettere di raggiungere oltre 25.600 abitazioni e 4.000 fra attività produttive e commerciali e studi professionali.

In che zona opera?

"La mia sede è quella di Codigoro, ma porto la posta nelle zone del lido di Pomposa, degli Scacchi. A Porto Garibaldi. Faccio le consegne anche negli stabilimenti balneari"

Quando cominci la mattina, il suo orario

"Alle 8,30 si parte. Quando finisci in genere dipende dal carico di lavoro"

Cosa porta nelle case?

"Bollette, tante bollette. Una volta ne ho consegnate ad una famiglia sei tutte insieme, mi hanno accolto con un sorriso mesto. Erano senza parole. Ma c’è poco da fare, tanto sai che le devi pagare"

Cartoline?

"Ormai sono sparite, si contano sulle dita di una mano. Una volta quando ti avvicinavi alle feste, al Natale, erano tantissime"

Ricorda i primi passi, il debutto nel mondo delle lettere, raccomandate e buste?

"Era il 1991, ho cominciato come trimestrale. Ero a Gaibanella e mi spostavo tra strade e piazze con un Ciao blu, allora dovevi usare un mezzo di tua proprietà poi veniva rimborsato il carburante. Ora, fortunatamente, non è più così. Sono andata avanti con contratti a termine fino a quando non mi hanno assunto. Allora, ricordo ancora, siamo passati in sella ad un Piaggio 125. Un altro mondo. La struttura di Codigoro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare il lavoro. Di nuova concezione gli strumenti, come i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità"

Che titolo di studio ha?

"Il diploma di ragioneria"

Qualche episodio che le è rimasto impresso?

"In alcune zone ti aspettano, aspettano che tu passi. Ti vengono incontro lungo la strada. Capita ancora adesso, anche se in passato succedeva più spesso. Ho lavorato in diverse zone, anche nell’Alto Ferrarese. Ricordo che una volta ti regalavano cassette di mele, meloni, ti offrivano il caffè. Le cose sono cambiate ma il mestiere è rimasto ai miei occhi sempre bello"

Ha figli?

"Sì, una ragazza di 28 anni. Lavora come commessa in un supermercato, ha scelto un’altra strada"

Consiglierebbe il suo lavoro ad un giovane?

"Certo, sei a contatto con la gente. Impari a conoscere le persone alle quali ogni giorno porti la posta. E’ un bel mestiere".

Mario Bovenzi