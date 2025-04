Era la nostra maratona . La storia che non c’è più: "Sarebbe bello riportarla"

C’era una volta la maratona di Ferrara, quello spettacolo di podisti in festa venuti da mezza Italia per correre tra le vie della città che fu degli Estensi. C’era, appunto. Un evento – negli anni passato poi da Marathon a Half marathon – che dal 2023 non c’è più. Svanito perché, a differenza di città vicine come Bologna o Ravenna – quest’ultima, tra l’altro, lo scorso anno si è aggiudicata pure la Mezza di Comacchio –, dove sponsor e imprenditori si rincorrono per finanziare l’evento, qui nessuno – o quasi – più ci crede. L’ultimo a mollare è stato Massimo Corà, presidente dell’Atletica Corriferrara, figlio di Giancarlo, anima organizzatrice delle grandi maratone e mezze maratone nella nostra città, scomparso a 68 anni nell’agosto 2014. "Da papà ho ereditato l’organizzazione, di anni ne avevo 29 – spiega Massimo, per tutti semplicemente Max – e nei dieci successivi io con il mio staff abbiamo ottenuto risultati incredibili. Ne andrò orgoglioso a vita".

L’ultima volta andò in scena il 24 settembre 2023, duemilacinquecento atleti spalmati nelle varie partenze: 21, 30 e 10 chilometri ludico motoria. Uno spettacolo. Una manciata di giorni prima venne presentata come l’edizione della rinascita. Quella che arrivava dopo gli anni bui del Covid e soprattutto dello stop forzato del 2022, a un mese e mezzo dallo start, per le elezioni. "Abbiamo dovuto rimborsare oltre 700 atleti – disse Corà in conferenza stampa –, è stato un momento di grandi riflessioni e, non lo nego, abbiamo addirittura pensato di smettere". Poi lui, Nino Sarno, responsabile tecnico del percorso, ed Erica Cavalieri, vice presidente della Corriferrara, si guardarono negli occhi e "ci siamo detti che non sarebbe stato giusto finire così e siamo ripartiti più forti di prima". Le ultime medaglie più prestigiose, all’arrivo all’ombra del Castello, andarono ai keniani Solomon Koech che chiuse in 1h03’01’’, mentre in campo femminile a Emily Chepkemoi Cheroben, 1h15’16’’.

Fine dei giochi. Il 14 maggio 2024, dopo enormi sforzi e porte chiuse, l’annuncio degli organizzatori sui social: "Con grande dispiacere, quest’anno non si terrà la Ferrara Marathon. Nonostante la disponibilità e il sostegno costante dell’amministrazione locale, le varie problematiche accumulatisi nel corso degli anni ci hanno portato alla dolorosa decisione di dedicarci al nostro gruppo sportivo, che merita e necessita più tempo. Ci scusiamo con tutti gli appassionati di running". Un colpo al cuore che riportò alla mente quel 10 giugno 1909, quando Gualtiero De Maria tagliò il traguardo della primissima ’Maratona Estense’. Esattamente 100 anni più tardi, toccò al ferrarese Alberto Felloni del Cus, senza dimenticare, nel 2007, la gioia altrettanto ’made in Fe’ di una stupenda Marina Zanardi. "Riportare l’evento oggi? – chiude Max Corà – Sarebbe bello, soprattutto per la storia e la tradizione della città. Io? Resto spettatore, anche se...". Anche se, magari qualcuno chiama e una storia tutta nuova potrebbe essere riscritta.

