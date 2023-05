Era l’incubo dei genitori: arrestato "Voleva i soldi e li maltrattava"

Maltratta la madre, perché quest’ultima si rifiuta di dargli i soldi. E, non contento, se la prende anche con il padre, che tenta di difendere la moglie. Un incubo che è andato avanti per anni, con i genitori costretti a subire violenze e minacce dal figlio. Una situazione intollerabile per cui è stato necessario l’intervento degli uomini dell’Arma. Così ieri mattina i militari della stazione di Terre del Reno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un ventisettenne del luogo. il giovane è responsabile di maltrattamenti ai danni della madre.

Dalle indagini è emerso che il giovane, negli ultimi anni, si era reso responsabile di molteplici comportamenti violenti, comportamenti che dal dicembre dello scorso anno sono divenuti sempre più frequenti. Molteplici le aggressioni subite dalla madre con continui insulti, denigrazioni ed aggressioni fisiche, sia all’interno delle mura domestiche che al di fuori, quasi sempre legate ad una richiesta di denaro. Al punto da essere innumerevoli le testimonianze dei vicini di casa e dei parenti su come venisse maltrattata la donna. Inutile ogni intervento del padre volto a sedare l’ira del figlio, il quale non vedendo corrisposte le sue richieste reagiva sempre violentemente nei confronti della madre e, in alcune circostanze, anche nei confronti dell’altro genitore. Terminate le formalità dell’arresto, il giovane è stato trasferito presso il carcere dell’Arginone a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il figlio avrebbe posto in essere dei comportamenti domestici lesivi della dignità nei confronti della madre, consistiti nello sporcare deliberatamente la loro dimora, per costringerla a effettuare costantemente delle approfondite pulizie, nonché nel minacciarla verbalmente in modo ripetuto e continuo.

Il ventisettenne inoltre hanno lanciato addosso degli oggetti alla donna causandole delle ferite. Inutili i tentativi di calmarlo da parte del padre: il giovane minacciava e picchiava anche l’uomo, colpevole, a suo dire, di tenere la parte della moglie. Anni da incubo per la coppia che alla fine è stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine. I militari hanno raccolto le testimonianze di vicini e parenti che hanno confermato le continue vessazioni del figlio nei confronti dei genitori.