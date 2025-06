’Era mio padre’ in piazza Ariostea. Un tributo al genio di Morricone

Il 25 giugno, alle 21, piazza Ariostea si trasformerà in un palcoscenico emozionante per l’evento speciale Era mio padre, un tributo al genio musicale di Ennio Morricone, con la partecipazione straordinaria dei figli Andrea e Marco.

Ingresso gratuito, con registrazione tramite Eventbrite, fino a esaurimento posti: a grande richiesta, e dopo che i primi biglietti gratuiti per i posti a sedere sono andati esauriti in poche ore, gli organizzatori hanno deciso di riaprire le prenotazioni (biglietti sempre gratuiti) aggiungendo ulteriori posti, in piedi. Nato dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Teatro Comunale, FerraraTua, Ferrara Summer Festival e Fonoplay, l’evento è stato presentato ieri in municipio. Hanno partecipato Marco Gulinelli, assessore alla cultura; Carlo Bergamasco, direttore del Teatro; Andrea e Marco Morricone, direttore d’orchestra e curatore dei testi, e Paolo Paltrinieri, Ceo di Fonoplay.

Andrea Morricone dirigerà l’Orchestra Città di Ferrara, e Marco Morricone curerà le letture offrendo al pubblico un ritratto del compositore attraverso brani tratti dal suo libro "Ennio Morricone il genio l’uomo il padre". Sul palco la pianista Cecilia Grillo, il baritono Alessio Quaresima Escobar e la soprano Vittoriana De Amicis, insieme al Coro Polifonico di Santo Spirito (maestro del coro Francesco Pinamonti). Gulinelli ha detto: "Questo evento ha un valore straordinario: ha saputo coinvolgere realtà ferraresi, talenti locali e tempo eccellenze come l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro Polifonico Santo Spirito". Bergamasco ha aggiunto che "realtà come l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro Polifonico Santo Spirito si stanno esibendo in tanti eventi, così da assumere sempre più una dimensione di rilievo: questa produzione ne è la dimostrazione". Andrea e Marco Morricone hanno sottolineato che "la vera protagonista è la musica, che ha una potenza comunicativa capace di raggiungere tutti". Paltrinieri si è detto "felice di poter collaborare alla realizzazione di un evento di questa portata". L’evento è frutto della collaborazione tra la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Ferrara Tua e Ferrara Summer Festival, nell’ambito della “cabina di regia” degli eventi musicali più importanti dell’estate (e non solo) promossa dal Comune di Ferrara.