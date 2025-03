"Era uno spazio ormai in rovina"

Giuseppe Marcantonio, che si trovava nella città di Ferrara per andare a trovare la sorella, commenta con entusiasmo la trasformazione della struttura. "Non siamo di Ferrara, siamo qui per trovare mia sorella che studia in città, e abbiamo colto l’occasione per vedere questa nuova struttura. È davvero bellissima, ben progettata e ben recuperata. Prima era degradata e diroccata, uno spazio inutilizzato e in rovina. Ora, grazie all’intervento del comune, è stata trasformata in qualcosa di utile e funzionale. Ospiterà un ristorante, stanze e uno spazio polivalente, rendendola un punto di riferimento per la comunità. È bello vedere un simile cambiamento".