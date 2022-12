"Erano al freddo in macchina: non si poteva lasciarli così"

L'agriturismo ha offerto una camera alla coppia che viveva in auto a Ferrara

Un atto di solidarietà e generosità è stato compiuto dal titolare dell’agriturismo ‘Corte Scanarola’ di Ro Ferrarese, Leonardo Stefanoni. Non appena contattato dai carabinieri che gli chiedevano se avesse disponibilità ad ospitare la coppia di anziani che vivevano in auto, Marco di 65 anni e Rocca di 70 anni, l’ha subito offerta. "Mi hanno chiesto – racconta – se avevo la possibilità di ospitare due persone che avevano trovato nella loro auto, al freddo. Così ho dato la mia disponibilità. Non si possono lasciare due persone anziane in quella condizione. Ora stanno bene. I carabinieri sono venuti anche oggi (ieri, ndr) a trovarli". Il vicebrigadiere Francesco Cavolo e l’appuntato scelto Davide Tieghi si sono anche offerti di coprire le spese per vitto e alloggio, ma Stefanoni ha deciso di ospitare gratuitamente la coppia nella sua struttura, in attesa che Servizi sociali e Comune di Riva del Po trovino una soluzione. Come riferisce il sindaco di Riva del Po, Andrea Zamboni, si sta già lavorando in tale direzione: "La loro situazione era nota – spiega il primo cittadino –. Erano già stati intercettati dai Servizi sociali. Per alcuni problemi, sono stati sfrattati dalla loro abitazione ad Alberone. Qualche tempo fa era stata loro offerta una soluzione abitativa in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma per ragioni da approfondire, hanno rifiutato di rimanervi". Il sindaco ricorda che, nella casa che condividevano ad Alberone, avevano anche una decina di cani, ben accuditi, che attualmente sono ricoverati in canile di Fiscaglia. Dunque, ora, si sta cercando una nuova soluzione per i due anziani. Come spiegato dal primo cittadino, Servizi sociali e Comune stanno operando in tal senso: "Ringrazio i carabinieri per il loro intervento e il titolare dell’agriturismo ‘Corte Scanarola’ per il gesto di solidarietà che ha compiuto".

v. f.