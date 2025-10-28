Erasmus Day nell’istituto Govoni. Oltre cento studenti senza confini

Erasmus Day al Comprensivo Govoni. Una mattinata di allegria, entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato l’Erasmus Day, organizzato nei giorni scorsi dalla scuola secondaria di I grado Tasso dell’Istituto comprensivo Govoni.

Oltre 100 alunni hanno preso parte all’evento, suddivisi in squadre composte dagli studenti delle classi seconde della Tasso insieme ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie Govoni e Leopardi. L’iniziativa si è svolta presso la Scuola Govoni di via Fortezza, trasformata per l’occasione in un vivace villaggio europeo. Le squadre, guidate dai tutor delle classi terze, si sono cimentate in numerosi giochi e attività linguistiche organizzate in palestra, nelle aule e nel giardino, festosamente allestito con bandiere e decorazioni colorate. Dallo Snakes and Ladders ai giochi in tedesco con numeri e colori, dallo spelling in inglese ai tongue twisters in varie lingue, ogni attività ha rappresentato un’occasione di apprendimento ludico e interculturale.

L’evento è stato ideato e coordinato dalle docenti Vera Duci, Alessia Rizzo, Giovanna Russo, Elena Delfanti e Giulia Zen, con il coinvolgimento di numerosi altri insegnanti dell’Istituto Comprensivo Govoni, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado. Dal 2017, gli #ErasmusDays vengono promossi e celebrati a livello internazionale per valorizzare la diversità linguistica e la ricchezza culturale dell’Europa, diffondendo la conoscenza delle opportunità di mobilità, cooperazione e formazione offerte dai programmi Erasmus+.

Negli ultimi anni la scuola secondaria Tasso ha intensificato il proprio impegno nel potenziamento dell’ambito linguistico, attraverso attività ed eventi di grande valore formativo, quali il teatro in lingua, le certificazioni linguistiche e i progetti di mobilità Erasmus+, già confermati per l’anno scolastico in corso e per il prossimo, con destinazioni in Spagna, Portogallo e Germania, cui seguirà l’ospitalità a Ferrara degli studenti stranieri. La Dirigente Scolastica Anna Tataranni esprime viva soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringrazia docenti, studenti e famiglie.