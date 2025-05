Erasmus nei servizi dell’infanzia, Baldini saluta la studentessa

Argenta più vicina all’Europa attraverso l’Erasmus. Pochi giorni fa il sindaco Andrea Baldini ha salutato Daim, che ha concluso il suo percorso Erasmus nei servizi all’infanzia ed è tornata a Strasburgo dopo due mesi e mezzo passati sul territorio. Non è la prima volta, da circa otto anni gli asili nido accolgono studenti e docenti stranieri che scelgono di venire ad Argenta per arricchire il loro percorso di formazione; quest’anno insieme a Daim anche altri cinque studenti spagnoli, mentre diciassette docenti sono già venuti in visita e altri sette arriveranno da Madrid nei prossimi mesi.

Erasmus è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Nato nel 1987 con il nome di Erasmus, dal 2014 è chiamato Erasmus+ ed è il più noto e longevo dei programmi finanziati dall’UE nell’ambito della mobilità tra paesi comunitari. Un record confermato dai numeri, con oltre 13 milioni di persone coinvolte dal 1987 a oggi.