Erba alta e disservizi al cimitero?. Il sindaco non fa pagare le luci votive

Lo annuncia il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri "i cittadini sono esonerati per tutto il 2026 dal pagamento delle luci votive nei cimiteri". Una decisione "assunta nel rispetto dei cittadini per il disservizio avvenuto l’ultimo anno nei cimiteri comunali". Sempre il sindaco Negri spiega come sia stato problema che "non è dipeso dall’Amministrazione comunale ma determinato da questioni diverse", e ricorda come il comune di Comacchio, dal prossimo 1° ottobre affiderà il servizio cimiteriale a una nuova ditta. Un modo, molto probabilmente, per cercare di compensare i disagi subiti dai comacchiesi che hanno una grande attenzione per il luogo dove riposano i loro cari. La nuova ditta è stata "individuata con una procedura semplificata e con l’obiettivo di garantire la piena continuità del servizio - continua la nota del comune - con decoro e funzionalità di tutti i cimiteri che si trovano nel territorio comunale". La decisione di affidare il servizio a una nuova azienda è maturata "dopo mesi di interlocuzioni e tentativi di confronto con l’attuale concessionario, che non hanno portato i risultati auspicati". Non nasconde le gravi criticità riscontrate nella gestione e dell’assenza di miglioramenti concreti che hanno portato il Comune ad "agire con determinazione, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del rispetto dovuto ai luoghi sacri della memoria collettiva". Sempre il sindaco Pierluigi Negri sottolinea come "Ci siamo assunti una responsabilità chiara: voltare pagina per restituire ai cittadini un servizio all’altezza del rispetto e della dignità che meritano i nostri cimiteri". Nel frattempo sono in corso tutte le attività amministrative necessarie per disciplinare il passaggio di gestione. Infine, sempre la nota dell’Amministrazione, assicura che il servizio non subirà alcuna interruzione e che, anche durante la fase di transizione, saranno garantiti, l’accesso regolare ai cimiteri comunali; i servizi di tumulazione, inumazione ed esumazione, la pulizia, il presidio e la vigilanza dei luoghi e l’assistenza continuativa alle famiglie e alle imprese funebri. Sulla questione della mancanza luci e dell’eccessiva altezza dell’erba all’interno del camposanto erano intervenuti sia il segretario del Partito Democratico di Comacchio Michele Farinelli che il cittadino Luigi Beneventi entrambi denunciando la situazione di poco decoro che insisteva all’interno del luogo così caro alle persone della cittadina lagunare.

Claudio Castagnoli