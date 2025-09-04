"Erba alta e scarsa illuminazione. Il cimitero è lasciato al degrado"

Erba alta e assenza delle luci nelle diverse cappelle funerarie e all’interno del cimitero di Comacchio. È quanto denuncia Luigi Beneventi facendosi portavoce del disagio e del malessere che suscita tutto questa situazione in tanti abitanti della cittadina lagunare. "Non sto parlando di una vegetazione un pò troppo alta, ma di una vera e propria selva con l’erba alta anche ottanta centimetri – afferma Beneventi – non so se sia compito dell’amministrazione comunale o di una ditta a cui ha dato in appalto la gestione del cimitero, ma questa situazione non è più tollerabile da nessuno di coloro che frequentano il camposanto di Comacchio". Il settantatreenne lagunare ci tiene a sottolineare come per i comacchiesi la devozione per i propri defunti, e di conseguenza anche il rispetto che si deve al luogo dove vanno a portare un fiore o un pensiero sulla tomba dei propri cari, sia molto sentito e per questo "chiedo a chi di dovere – prosegue Beneventi – che si faccia carico di tagliare l’erba e rimettere in funzione l’illuminazione come dovrebbe, credo sia una richiesta minimale per un luogo come il camposanto di Comacchio che ospita anche tombe di cittadini che hanno fatto la storia della nostra comunità e d’Italia". Fra queste quella del colonnello Nino Bonnet divenuto sindaco di Comacchio e scomparso nel 1890, ospitato nel cimitero di Comacchio, situato in via del Camposanto, situato tra l’abitato della cittadina lagunare e Portogaribaldi. Sempre il settantatreenne precisa come l’erba abbia ormai preso il sopravvento in tutto il cimitero, sia nei camminamenti che in mezzo ad ogni spazio nella quale è potuta crescere ed aggiunge "il nostro cimitero penso sia una cosa unica nel basso ferrarese. Il comacchiese avrà tanti difetti, ma rendere il luogo dove riposano i propri cari il più bello possibile lo sente come un dovere - continua - un senso di rispetto per quel familiare che non c’è più. E spesso lo si vede in silenzio portare un fiore proprio per quella devozione che sono sicuro gran parte dei miei concittadini hanno verso i defunti. Ci sono comacchiesi che hanno speso somme ingenti per realizzare cappelle cimiteriali o delle semplici tombe con marmi pregiati. Ecco perché mi rivolgo all’amministrazione comunale o alla ditta incaricata dallo stesso comune - conclude Luigi Beneventi - di provvedere al più presto a rendere il cimitero di Comacchio un ambiente con l’erba tagliata e la doverosa illuminazione".

Claudio Castagnoli