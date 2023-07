Erba alta in via Cardinala "Informati gli uffici provinciali competenti"

I ritardi nello sfalcio dell’erba che, dopo i recenti periodi di pioggia, cresce incontrollata lungo le strade provinciali, sono stati attenzionati anche dalla politica, ed in particolare dalla segretaria, nonchè consigliera comunale, del Pd, Nadia Cai. Che se ne è fatta carico, chiedendo lumi sul fenomeno al vicesindaco Sauro Borea (nella foto). Nel mirino soprattutto via Cardinala, il ponte sul fiume Idice e via Argine Marino, che collegano rispettivamente Argenta con Campotto e Bando. Indice puntato insomma verso un "apparente stato di degrado ed abbandono, anche ambientale". Da parte sua Borea afferma di aver "già contattato il competente assessorato provinciale, segnalando il problema e sollecitando gli interventi necessari. Che sono già iniziati, al momento senza esternalizzazioni, ma con solo personale proprio".

n. m.