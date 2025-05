"Erba alta sulla provinciale, aspettiamo l’incidente?"

Caro Carlino,

se qualche responsabile dell’Amministrazione provinciale di Ferrara vuole recarsi sul posto e constatare di persona... Mi riferisco alla Strada provinciale 20 (al chilometro 14), nel tratto tra Sabbioncello San Pietro e Sabbioncello San Vittore. Come si vede chiaramente dalla fotografia che ho scattato e allegato alla lettera, l’erba è alta come il cartello. Sta arrivando una macchina d’incontro: cosa si aspetta a intervenire? Deve succedere qualche incidente prima che qualcuno tagli l’erba? Grazie per la pubblicazione,

Andrea Finotti