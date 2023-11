"Erba medica e sementi, una filiera d’eccellenza"

"Un appuntamento che ci riempie di orgoglio per una filiera d’eccellenza che ha ancora tanto da comunicare, dai progetti in essere anche europei alla tutela dell’ambiente di cui è eccellenza, forte nelle esportazioni sia nell’erba medica che nelle sementi". Così Gian Luca Bagnara, presidente di AIFE, Filiera italiana foraggi, ha concluso ieri mattina, al convengo all’azienda Lodi di Mirabello, in una sala gremita di pubblico, nonostante l’assenza del ministro Lollobrigida che ha dato forfait all’ultimo. Il tema dell’incontro era "Sostenibilità della filiera dei foraggi essiccati" e a fare gli onori di casa e ad introdurre i lavori della giornata è stato Paolo Lodi, titolare dell’azienda leader nella preparazione, nella raccolta e nella commercializzazione, che salutando gli autorevoli relatori e il pubblico ha sottolineato quanto "Sebbene l’erba medica non sia ancora tra i prodotti più conosciuti, può vantare una specializzazione che altri settori non hanno – ha detto - tra tecnologia, innovazione, agricoltura 4.0 e soprattutto rispetto e tutela dell’ambiente per un settore che non inquina".

Tra i temi affrontati l’obiettivo di unire e avvicinare sempre di più l’agricoltura alla zootecnia: "Grazie per avvicinato ad un settore che non è quello sul quale possiamo vantare più competenze – ha premesso Fabio del Bravo di Ismea portando i dati -. In Italia la superficie ad erba medica è di 700 mila ettari. Le rese oscillano in modo consistente a causa delle condizioni climatiche. Negli ultimi dieci anni hanno oscillato tra un minimo di 22,7 tonnelate per ettaro a un massimo di 30,8 tonnellate per ettaro. La produzione quest0anno è stata di 15.700 milioni di tonnellate". L’erba medica è una coltura che non è ideale per tutti i terreni, tanto che in Italia oltre il 70% della produzione è collocata nelle regioni del nord.

"La produzione di foraggi è in crescita del 58% - ha detto del Bravo – ed è una filiera che riesce a rendere l’Italia all’estero tanto da essere la seconda produttrice di erba medica". Dopo la Spagna, l’Italia è inoltre il secondo esportatore mondiale di pellet, il primo in Emirati Arabi, Qatar, Giappone di balloni, il quinto esportatore in Giappone, Cina, Arabia Saudita". E se la Spagna è il primo competitor dell’Italia, Luis Machin dell’Associazione spagnola dei produttori di erba medica disidratata, dialogando con Agostino Migiani di Al Dhara e Riccardo Severi di Copa-Cogeca, hanno illustrato i progetti e gli intenti: "La Spagna è il nostro più grosso concorrente sul prodotto disidratato – ha detto Severi - ma stiamo cercando delle strategie".

Claudia Fortini