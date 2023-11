Erba medica, un settore da scoprire. Al convegno il ministro Lollobrigida

Ci sarà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, questa mattina alle 10, al convegno, organizzato dall’Azienda agricola Lodi, nella sala della tenuta in via Prosperi 23, a Mirabello, sul tema "Sostenibilità della filiera dei foraggi essiccati". "Parleremo soprattutto della sostenibilità dell’erba medica, a partire dall’agricoltore fino ad arrivare a noi, che siamo agricoltori e trasformatori e la lavoriamo per portarlo nelle zone del mondo dove hanno necessità di utilizzare questa prodotto – spiega Paolo Lodi, titolare dell’azienda che esporta soprattutto in Arabia Saudita, Emirati Arabi, Giordania, Cina, Qatar – . Faremo il punto della situazione". L’azienda Lodi di Mirabello è nata negli anni ‘60, poi nel 1993 la svolta con la lavorazione dell’erba medica, con il primo impianto vent’anni fa e il nuovo impianto dal 2019. Ha 40 dipendenti. E’ cresciuta da un milione di euro a circa 15 milioni euro di fatturato all’anno e ha oggi due aziende parallele: l’ azienda agricola Lodi e una commerciale la Euro.Me. Pa. "E’ importante per il settore avere la presenza del Ministro – spiega Lodi –. C’è una politica di sovranità alimentare. L’erba medica non è tra i prodotti più conosciuti. Vogliamo dire che si siamo anche noi". Introdurrà l’incontro Gian Luca Bagnara di Aiefe. Fabio Bravo di Ismea parlerà delle "Prospettive dei mercati dei foraggi italiani", mentre Luis Machin, dell’Associazione spagnola dei produttori di erba medica disidratata interverrà insieme a Nicola Gherardi di Confagricoltura e ad Agostino Migiani di Al Dhara. Sul tema "Sostenibilità ambientale ed economi della filiera foraggi essicati" interverranno: Angelo Frascarelli, Augusto Bianchi, Eugenio Tassinari. Negli spazi dell’azienda ci sarà una mostra di mezzi agricoli.

Claudia Fortini